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Полицейские провели масштабную операцию, чтобы найти подростка с игрушечным пистолетом

В Германии полицейские на вертолете искали подростка с игрушечным пистолетом

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Pixabay

В Германии патрульные, оперативники и вертолеты привлекли для того, чтобы найти школьника с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Гамбурга.

Инцидент произошел в квартале Айдельштедт. В местной школе два подростка поссорились, один из них ушел и позже вернулся с пистолетом в поясной сумке.

После сообщения об ученике, на место приехали экстренные службы. Специалисты обыскали здание учебного заведения, но следов молодого человека не нашли. Для поисков привлекли вертолет, но это каких-либо результатов не дало.

Правоохранители приехали в дом, где живет школьник, но там его не оказалось. Только спустя некоторое время он сам вернулся домой, где его задержали.

Предполагалось, что 16-летний юноша имел при себе огнестрельное оружие, но при нем нашли только игрушечный пистолет.

После этого полицейские прекратили мероприятия. Материалы о произошедшем переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Вскоре молодого человека освободят, так как оснований для задержания нет.

Ранее в Дагестане юноша выстрелил в возлюбленную, заразившую его и восьмерых друзей гонореей.

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