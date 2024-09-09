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Число пострадавших при обстреле белгородского села выросло

Гладков: число пострадавших при обстреле села Грузское увеличилось до трех

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Антон Вергун/РИА Новости

Число пострадавших при обстреле села Грузское в Белгородской области увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Борисовскую центральную районную больницу самостоятельно обратились две женщины. У одной из них диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, а у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра.

«После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в четырех частных домовладениях были выявлены различные повреждения. Кроме того, в одном коммерческом объекте под удар попали остекление и фасад. Осколками также оказался посечен легковой автомобиль, а повреждения на линиях электропередачи временно оставили жителей села без света.

Утром 8 сентября Гладков сообщал об обстреле села Никольское. По данным губернатора, в результате атаки ранения получили два ребенка. Позднее глава региона заявил, что в Москву для лечения были отправлены семь человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области.

Ранее в Белгородской области потушили огонь на территории топливохранилища после атаки дрона.

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