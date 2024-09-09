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В Швейцарии исключили из партии депутата, стрелявшего по Деве Марии с младенцем

Зеленая партия Швейцарии исключила члена за стрельбу по Деве Марии с младенцем

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Denis Balibouse/Reuters

Зеленая либеральная партия Швейцарии объявила о начале процедуры исключения из своих рядов 32-летней Сании Амети. Об этом сообщает РИА Новости.

Прецедентом к исключению депутата стала ее публикация в социальной сети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) с двумя фотографиями. Так, на одной публикации Амети стоит с пистолетом, тогда как на на другой — изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, испещренное пулевыми отверстиями.

«Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, Зеленая либеральная партия Швейцарии немедленно инициирует процедуру исключения из партии (Амети. — «Газета.Ru»)», — следует из заявления партии.

Представители партии считают, что пост Амети может быть воспринят как выражение ненависти и насилия. Эти качества, которым не место среди зеленых либералов. В партии также утверждают, что этот пост обидел большое количество людей.

После волны негодования Амети удалила свой пост, а затем принесла извинения. Кроме того, парламентарий уже покинула руководство зеленых либералов в Цюрихе.

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