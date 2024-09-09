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Петербуржец поехал к дедушке и был сбит скоростным поездом

В Петербурге скоростной поезд сбил молодого человека

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Shutterstock/Anna Nestera

В Петербурге молодой человек попал под колеса поезда. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на следственное управление на транспорте СКР.

По данным источника, 17-летний юноша планировал отправиться к дедушке в СНТ в Ломоносовском районе. Молодой человек вышел из вагона на платформе «Дачное» и должен был перейти через пути, чтобы добраться до СНТ. В этот момент к платформе приближался скоростной поезд, который сбил школьника. Спасти молодого человека не удалось.

По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения ж/д-транспорта. На данный момент проводится проверка.

До этого в Петербурге в районе станции Броневая электричка врезалась в грузовой автомобиль. Машину разорвало на части, но все участники живы. Первый вагон поезда получил серьезные повреждения, удар пришелся на левую часть кабины машиниста.

Ранее в Подмосковье 13-летнего зацепера ударило током на крыше электрички.

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