Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден собирается наложить вето на финансирование правительства

Байден наложит вето на финансирование правительства, если его поддержит конгресс

close
Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден хочет наложить вето на проект республиканцев в палате представителей конгресса по временному финансированию американского правительства. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

Из текста заявления следует, что вето будет действовать до марта следующего года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициативу.

«Если президенту будет представлен этот проект, он наложит на него вето», — говорится в документе.

Из заявления также следует, что Федеральному правительству придется приостановить работу в случае, если законодатели не примут до конца сентября полноценный бюджет или временное финансирование правительства на следующий финансовый год. Уточняется, что этот год начинается в США 1 октября.

По мнению Белого дома, предложенный республиканцами документ предлагает правительственным учреждениям «неоправданно низкий уровень финансирования» как на оборонные, так и на другие нужды американского государства на полгода.

Контролирующие палату представителей партии республиканцев планируют провести голосование по проекту в среду, 11 сентября.

Ранее треть американцев усомнилась в мирной передаче власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами