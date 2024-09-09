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В селе Котик школьники протыкали вилами собаку и записывали это на видео

В Иркутской области подростки подвесили собаку за шею и тыкали вилами

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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Иркутской области подростки сняли на видео то, как они издевались над собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в селе Котики. На кадрах, которые, по данным источника, подростки сами опубликовали в соцсетях, заметно, как один из них поднял животное на веревке над землей. Несмотря на то, что животное скулило, юноша продолжал поднимать его.

Спустя некоторое время один из молодых людей стал протыкать собаку вилами. Известно, что животное до этого ударили топором.

На видео можно заметить четверых подростков. По словам местных жителей, один из них студент, остальные – школьники.

На ситуацию обратили внимание в полиции. Правоохранители заметили видео во время мониторинга соцсетей, местные жители к ним по факту жестокого обращения с животными не обращались.

На данный момент проводится проверка. Работники ведомства, в том числе и сотрудники по делам несовершеннолетних, выехали в населенный пункт, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.

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