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В России будут проводить больше семейных конкурсов

Путин дал поручение проводить больше семейных конкурсов в России

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Федеральные и региональные власти России должны будут поддерживать проведение различных конкурсов и соревнований для семей. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, министерству спорта РФ совместно с исполнительными органами субъектов России необходимо «оказать поддержку в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований», основными участниками которых будут семьи. Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 марта 2025 года.

Президент также поручил правительству РФ совместно с организацией «Россия — страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», которое будет финансироваться за счет федерального бюджета. Доклад должен быть представлен Путину до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, глава государства дал поручение кабинету министров создать механизм поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей. Путин ожидает доклад до 1 декабря 2024 года.

2 сентября президент РФ сообщил, что в его семье изучают китайский язык.

Ранее Путин рассказал, какое число детей на семью должно стать нормой.

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