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Путин поручил открыть объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

Путин поручил преобразовать закрытые шахтовые полигоны в объекты для экскурсий

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ провести рассмотрение вопроса о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий», — говорится в тексте документа.

Путин рекомендовал рассмотреть это поручение исполнительным органам субъектов Российской Федерации, также участие в рассмотрении должны принять те организации, которые занимаются эксплуатацией указанных шахт.

Доклад о проделанной работе будет необходимо предоставить до 31 марта 2025 года, далее отчеты о проделанной работе предстоит предоставлять один раз в полгода. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

Также в перечень поручений по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» было внесено предложение кабмину проработать возможность введения в России выплаты для многодетных, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами.

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