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Задержан второй подозреваемый в вымогательстве у участника СВО

В Приморье задержан второй подозреваемый в вымогательстве у ветерана СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Приморском крае задержан второй подозреваемый в вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники регионального УФСБ России задержали одного из подозреваемых, а затем и второго», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что фигурантам были предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Также сообщается, что предварительно установлено, что несколько человек под угрозой применения насилия завладели принадлежащими ветерану спецоперации денежными средствами в размере 160 тыс. рублей и золотым браслетом.

2 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Уссурийске одного подозреваемого в вымогательстве денег у участника СВО, он дал признательные показания. Волк заявила, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Речь идет об истории военнослужащего Никиты Носова, который вернулся с фронта без руки. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале видео 21-летнего мужчины — в нем он рассказал, что после возвращения с СВО начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам бойца, в Приморье он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление военного якобы разорвали у него на глазах. Тогда он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, — Носов утверждает, что в деле есть и другие пострадавшие.

Мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли без сознания, он пытался покончить с собой. Ветерана доставили живым в больницу в тяжелом состоянии. После этого в Приморье начали проверку по делу о вымогательстве. Бастрыкин взял дело под контроль.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что в регионе «действует этническая банда». Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру и призвал наказать не только вымогателей, но и правоохранителей, которые «своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».

Ранее мошенники выманили у жены участника СВО 1,5 млн кредитных рублей на «секретную миссию».

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