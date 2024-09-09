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В Петербурге освободили из-под стражи задержанную по делу об отравлениях в УИК

Суд СПб освободил из-под стражи задержанную по делу об отравлениях на выборах

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге суд освободил из-под стражи заведующую производством фирмы «Артис-Детское Питание» Ольгу Адрианову, задержанную по делу об отравлениях некачественными готовыми обедами сотрудников, обеспечивавших проведение выборов в Адмиралтейском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адрианова была задержана в качестве подозреваемой, обвинение ей не предъявлялось. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Суд запретил ей общаться с проходящими по делу лицами.

7 сентября в управлении СК по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела после отравления граждан готовой пищевой продукцией на избирательных участках. По данным ведомства, за медицинской помощью с признаками отравления обратились около 30 жителей Адмиралтейского и Кировского районов города.

Из пресс-релиза суда следует, что среди пострадавших — члены участковых избирательных комиссий, сотрудники полиции и иные лица, обеспечивавшие проведение выборов и охрану общественного порядка на избирательных участках. Они употребляли в пищу готовые обеды, поставленные АО «Артис-Детское Питание».

Ранее сообщалось, что шаурмой в Карелии отравились более 110 человек.

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