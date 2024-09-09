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Мужчина выпил нефильтрованную воду и заразился паразитом, который съел часть его легкого

Unilad: австралиец выпил сырую воду и заразился бактерией, съевшей его легкое

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Shutterstock

Австралиец выпил сырую нефильтрованную воду и заразился паразитом, который съел часть его легкого, пишет Unilad.

Крис Каппер рассказал, что был в гостях у своих друзей и выпил там стакан нефильтрованной воды из родника. Спустя некоторое время его состояние ухудшилось. Мужчина начал ходить по врачам, которые долго не могли поставить ему диагноз. Лишь через два года ему сообщили, что он, скорее всего, заразился нетуберкулезными микобактериями, которые содержатся в том числе и в сырой воде.

Каппер рассказал, что из-за инфекции его почки работают всего на шесть процентов, а сама болезнь распространилась по всему телу. Теперь австралийцу приходится принимать по 16 таблеток в день. Кроме того, паразит съел часть легкого мужчины.

«Врачи даже не знают, сработает ли их лечение. Они мало что знают об этом вирусе, так что у меня создается впечатление, что медики просто ждут, что со мной будет дальше», — пожаловался Крис.

Ранее мать рассказала, что из-за редкого заболевания не переносит смех своих детей.

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