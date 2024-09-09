В Белоруссии запретили служить в полиции одной категории граждан

Гражданам Белоруссии с двойным гражданством, запретили служить в органах министерства внутренних дел республики. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Данный документ издан в рамках изменений порядка службы в органах внутренних дел.

Согласно указу, увеличивается предельный возраст приема на службу с 25 до 28 лет в связи с изменением предельного возраста состояния на службе с 45 до 48 лет. Кроме того, документ предусматривает дополнительные гарантии членам семьи сотрудника МВД в части бесплатного медицинского обслуживания в организациях ведомства, а также возможность обеспечения сотрудников бесплатным питанием.

В марте Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на работу в условиях военного времени.

Этот документ также совершенствует обеспечение согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз нацбезопасности среди государственных органов и других организаций.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентной безопасности Белоруссии.