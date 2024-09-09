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В Екатеринбурге работник украл у банка 200 млн рублей

В Екатеринбурге мошенник устроился в банк и украл из него 200 млн рублей

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Depositphotos

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который украл из банка 200 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Россиянин и его знакомый занимали должности в учреждении, у которого они забрали эту сумму. По версии следствия, они находили «подставных» заемщиков и обещали им, что выплатят кредит за них. При этом оба сотрудника знали, что документы этих людей недостоверны, но все равно обеспечивали согласование кредитов.

«В результате незаконных действий участников преступной группы банку причинен ущерб на сумму свыше 200 млн рублей», – поделились в ведомстве.

Соответствующую сумму мужчины получили за год работы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Дело соучастника выделено в отдельное производство.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге мошенники обманом завладевали квартирами и не отдавали деньги хозяевам.

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