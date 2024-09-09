Стало известно, куда участники «Миллиона призов» потратили выигрыш

Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» приняли решение направить на благотворительность более 53,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти 31,8 миллиона рублей из этой суммы направлено участникам специальной военной операции и жителям приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

По данным портала мэра, остальные средства в размере 21,4 миллиона рублей были направлены на счета благотворительных организаций, которые специализируются на сборе средств для помощи тяжелобольным людям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Розыгрыши проводились среди тех горожан, которые приняли решение отдать свой голос на выборах депутатов через дистанционное электронное голосование или с помощью терминала на избирательном участке.

До этого сообщалось, что в Москве по итогам двух розыгрышей программы «Миллион призов» 1,53 млн человек получат призовые баллы. Всем победителям придет SMS-сообщение с номера DIT_MOS или иное уведомление, которое было предусмотрено порядком проведения акции, с подробной информацией о выигрыше.

Ранее стало известно, на что москвичи смогут обменять баллы «Миллиона призов».