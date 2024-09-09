Пытавшегося поджечь военкоматы юношу переведут во взрослую колонию

Егора Балазейкина (внесен в перечень террористов и экстремистов), который дважды пытался поджечь военкоматы, переведут во взрослую колонию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дело Егора Балазейкина».

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Архангельска.

«Судья оглашает решение: представление Архангельской воспитательной колонии удовлетворить, Балазейкина Е.Д. перевести в исправительную колонию общего режима», — сказано в сообщении.

В ноябре 2023 года военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнего Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до 19 лет по делу о терроризме.

Гимназист безуспешно пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга и военкомат в Ленинградской области, и как отметил прокурор, хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». В качестве смягчающих обстоятельств он указал несовершеннолетний возраст подсудимого, состояние здоровья и явку с повинной, а как отягчающее — совершение преступления в период мобилизации.

Юношу задержали при попытке устроить пожар в здании у военного комиссариата в Кировске в марте 2023 года. Балазейкина, который гулял вечером поблизости, заметил сторож и позвонил в полицию. На место отправили ближайший наряд ДПС. Полиция застала, как молодой человек бросил два коктейля Молотова в дверь военкомата. Возгорания не произошло.

Ранее женщина кинула коктейль Молотова в военкомат в Калуге.