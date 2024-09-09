Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пытавшегося поджечь военкоматы юношу переведут во взрослую колонию

Дважды пытавшегося поджечь военкоматы Балазейкина переведут во взрослую колонию

close
Дело Егора Балазейкина' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Дело Егора Балазейкина

Егора Балазейкина (внесен в перечень террористов и экстремистов), который дважды пытался поджечь военкоматы, переведут во взрослую колонию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дело Егора Балазейкина».

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Архангельска.

«Судья оглашает решение: представление Архангельской воспитательной колонии удовлетворить, Балазейкина Е.Д. перевести в исправительную колонию общего режима», — сказано в сообщении.

В ноябре 2023 года военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнего Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до 19 лет по делу о терроризме.

Гимназист безуспешно пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга и военкомат в Ленинградской области, и как отметил прокурор, хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». В качестве смягчающих обстоятельств он указал несовершеннолетний возраст подсудимого, состояние здоровья и явку с повинной, а как отягчающее — совершение преступления в период мобилизации.

Юношу задержали при попытке устроить пожар в здании у военного комиссариата в Кировске в марте 2023 года. Балазейкина, который гулял вечером поблизости, заметил сторож и позвонил в полицию. На место отправили ближайший наряд ДПС. Полиция застала, как молодой человек бросил два коктейля Молотова в дверь военкомата. Возгорания не произошло.

Ранее женщина кинула коктейль Молотова в военкомат в Калуге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами