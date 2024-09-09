Российский медик спасла в отпуске пассажирку поезда с аллергией

Врач из Тюмени Марина Бушмакина оказала первую помощь и спасла жизнь женщине с острой аллергической реакцией, когда возвращалась из отпуска на Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской станции скорой медицинской помощи, где работает женщина.

Все произошло 10 июля на железнодорожной станции в Иркутской области, когда медик возвращалась с отдыха. По ее словам, к ней обратился проводник с просьбой оказать помощь пассажирке, которой плохо — при оформлении билета Бушмакина поставила галочку, что она медработник и готова помочь в экстренных ситуациях.

«Я не успела занести свои вещи в вагон, как меня попросил пройти к женщине, у которой произошла острая аллергическая реакция. До следующей остановки еще 3 часа, а у нее отек Квинке и крапивница. На коже зудящие красные волдыри, в горле — ком, и поэтому ей трудно дышать и глотать», — поделилась медработник.

Врач отметила, что пассажирка не знала, от чего у нее случилась такая острая реакция — она с ней столкнулась впервые.

У соседки по купе оказались с собой шприцы и гормональный препарат, который подходил для оказания помощи в экстренной ситуации.

Женщина, у которой случился приступ аллергии, путешествовала с мужем и двумя детьми из Улан-Удэ в Новосибирск.

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