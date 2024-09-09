Москвичам посоветовали на время отложить осенние куртки

Жителям Москвы и Московской области следует на время отложить осенние куртки, поскольку вплоть до выходных сохранится летняя погода. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура ночью будет 11-16°C, а днем — 22-27°C.

Эксперт также отметил, что теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.

«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, который захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что «бабье лето» в столичном регионе ожидается в октябре.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого предрекла аномально теплый сентябрь в Москве с превышением температурных норм на 3-4 градуса. По ее прогнозу, такая погода задержится до середины сентября.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве начнется похолодание.