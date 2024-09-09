В Саратове иностранцы захватили квартиру жены участника СВО

В Саратове иностранцы отказывались платить за съемную квартиру и перестали выходить на связь с хозяйкой. Об этом сообщает «Русская община ZOV».

По словам жены участника СВО, она сдала жилье вежливым квартирантам, которые приехали в город из «ближнего зарубежья». Спустя некоторое время они перестали оплачивать аренду и коммунальные услуги. Через три месяца они перестали выходить на связь с хозяйкой. По словам женщины, из-за того, что иностранцы не платят ей за жилье, она влезла в долги.

Жена участника СВО попросила помощи у активистов, и они помогли ей договориться с иностранцами, которым дали время на то, чтобы вывезти вещи.

Подобный случай произошел в Подмосковье, где иностранец перестал выходить на связь с владелицей жилплощади после подписания договора. При этом сама женщина не могла попасть в квартиру. После вмешательства активистов мужчина согласился вернуть задолженность.

Ранее на Ставрополье цыгане угрожали жене бойца СВО похищением.