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В Петербурге кондуктор просил оплачивать проезд в автобусе переводом на карту

В Петербурге проверят кондуктора, просившего платить за билет переводом на карту

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В Санкт-Петербурге кондуктор, работающий на одном из городских маршрутов, предлагал пассажирам оплачивать проезд переводом на личную карту. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местного жителя, ставшего свидетелем такой ситуации.

В издании уточнили, что речь идет об автобусе №180, в котором уже неделю не работает оплата ни транспортной картой, ни банковской. Поэтому, по словам собеседника СМИ, кондуктор предложил оплатить проезд наличными. В качестве альтернативы работник транспорта предложил перевести деньги на карту.

«Я звонил на горячую линию и спросил, может ли кондуктор просить перевести деньги на карту, мне ответили: «Нет», — поделился пассажир.

В ГУП «Пассажиравтотранс» в беседе с изданием подтвердили, что у кондуктора нет полномочий просить о переводе оплаты за проезд на карту, и добавили, что проведут по сообщению служебную проверку.

Ранее под Нижним Новгородом пассажир автобуса сломал нос кондуктору.

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