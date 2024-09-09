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В Ростовской области спустя почти две недели потушили пожар на складе

Пожарные ликвидировали возгорание на топливном складе в Ростовской области

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Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на топливном складе в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменского района, где находится загоревшийся объект.

«Пожар полностью потушен», — заявил источник агентства.

На ликвидацию огня спасателям понадобилось почти две недели.

Возгорание на топливном складе в Каменском районе Ростовской области возникло еще 28 августа. По словам губернатора региона Василия Голубева, причиной ЧП стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

18 августа Ростовская область также подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сработавшие в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотники, но из-за падения их обломков на территории промышленных складов в городе Пролетарске произошел пожар. Здесь загорелось дизельное топливо, уточнил глава российского субъекта.

Огнеборцы занимались ликвидацией пламени более двух недель. Полностью потушить пожар удалось только к 4 сентября.

Ранее в Белгородской области из-за атаки БПЛА загорелась сельская церковь.

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