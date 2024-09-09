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Лавров: инициатива Зеленского уже всем оскомину набила

Лавров: Запад не хочет договариваться об урегулировании украинского конфликта

Коллективный Запад не имеет желания заключать договоренности по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Инициатива (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды», — заявил министр.

Глава российского МИД подчеркнул, что Запад продолжает «цепляться» за этот ультиматум и «не хочет договариваться по-честному».

Лавров отметил, что истинные желания Запада — продолжать делать все, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала «формулу Зеленского» по Украине.

До этого глава российского МИД раскритиковал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине, который заявил, что нет альтернативе «формуле мира».

Ранее Лавров оценил сообщения о попытках КНР принудить РФ к миру с Украиной.

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