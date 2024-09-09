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В ЛНР задержали бывшего члена украинского ультраправого полка

Жителя ЛНР задержали за участие в боевых действиях в составе ультраправого полка

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Пресс-служба ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), в 2018–2019 годах участвовавшего в боевых действиях в составе украинского ультраправого полка. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, под стражей оказался мужчина из Станично-Луганского района. В прошлом он решил вступить в ультраправый полк, так как являлся приверженцем идеологии неонацизма.

При этом во время допроса задержанный заявил, что после подписания документов о службе офицеры начали его запугивать. Они угрожали жителю ЛНР расправой в случае, если он кому-нибудь расскажет о порядках в ультраправом полку.

22 августа в Забайкальском крае задержали мужчину по подозрению в государственной измене. По версии правоохранителей, житель города Чита находил в интернете людей и пытался вовлечь их в деятельность международной террористической организации. Речь идет о структуре, которая контролируется украинскими спецслужбами.

Также следователи выяснили, что оказавшийся под стражей гражданин собирал данные о Вооруженных силах РФ и выполнял другие поручения зарубежных кураторов. В результате против него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Ранее активиста из Калужской области заподозрили в попытке вступить в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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