Против солдат ВСУ возбуждено дело за преступления в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении преступлений на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Солдаты 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летний Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков, взятые в плен войсками РФ, подозреваются в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями УК, в том числе совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном пересечении границы РФ.

Панченко также подозревается в похищении человека и мародерстве.

По данным СК, 7 августа текущего года украинские военные незаконно пересекли границу РФ и в целях устрашения населения неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и по мирному населению.

Кроме того, Панченко, совместно с другими военнослужащими ВСУ, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на украинскую территорию. Помимо этого, он изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Суджа.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

4 сентября СК завел дело по факту издевательств украинских солдат над российскими военными.

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