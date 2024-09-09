Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против солдат ВСУ возбуждено дело за преступления в Курской области

СК возбудил дело против двух солдат ВСУ за преступления в Курской области

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении преступлений на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Солдаты 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летний Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков, взятые в плен войсками РФ, подозреваются в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями УК, в том числе совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном пересечении границы РФ.

Панченко также подозревается в похищении человека и мародерстве.

По данным СК, 7 августа текущего года украинские военные незаконно пересекли границу РФ и в целях устрашения населения неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и по мирному населению.

Кроме того, Панченко, совместно с другими военнослужащими ВСУ, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на украинскую территорию. Помимо этого, он изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Суджа.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

4 сентября СК завел дело по факту издевательств украинских солдат над российскими военными.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами