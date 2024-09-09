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Биробиджанец собрал дикую коноплю за забором дома возлюбленной и стал фигурантом дела

В Биробиджане мужчина собрал коноплю за забором у возлюбленной и попался полиции

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МВД РФ по Еврейской автономной области

В Биробиджане 30-летний мужчина собрал два килограмма конопли за забором у возлюбленной и стал фигурантом дела. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину из Биробиджана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе разбирательства стражи порядка обследовали домовладение его избранницы в селе Радде и обнаружили там два пакета с высушенным растительным веществом, которое оказалось марихуаной общей массой два килограмма.

Мужчина рассказал, что с января проживает в селе со своей девушкой. Во время работы в огороде он увидел за забором дикую коноплю и собрал ее. Затем он употребил часть наркотика, а оставшееся спрятал во дворе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Россиянин признал свою вину.

Ранее три тысячи кустов дикой конопли нашли и уничтожили в Подмосковье.

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