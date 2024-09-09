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В Татарстане неизвестные расправились с экс-замначальника танкового училища

Mash: в Казани обнаружили убитым экс-замначальника танкового училища Хахина

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Global Look Press

Бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища, полковника Валерия Хахина нашли с ножевыми ранениями в его доме в столице Республики Татарстан. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

По информации журналистов, мужчину обнаружили в квартире одного из домов на улице Япеева. Вернувшись домой, супруга полковника не смогла самостоятельно открыть входную дверь и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

В результате, когда полицейские зашли в квартиру, Хахин уже был мертв. Кто именно и по какой причине расправился с бывшим заместителем начальника танкового училища, в настоящее время неизвестно.

Хахин родился в 1955 году и окончил Казанское высшее танковое училище. Вместе с ним в учебном заведении учился действующий командующий Генеральным штабом Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

В 1997 году мужчина решил уйти из армии и заняться предпринимательской деятельностью. Однако на протяжении всей жизни он был членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Как выяснили журналисты издания «БИЗНЕС Online», 7 сентября Хахин принял участие в слете выпускников Казанского высшего танкового училища. На следующий день в РФ отмечали День танкиста, из-за этого бывший заместитель начальника учебного заведения остался в городе. Его жена, в свою очередь, уехала на дачу.

Ранее в Пермском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в двойном убийстве.

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