Родителям рассказали, как защитить ребенка от гриппа осенью

Осенью детский организм особенно уязвим перед респираторными вирусными инфекциями, поэтому важно принимать меры для его защиты. Об этом предупредил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники в Видном Рамил Шахвеледов. Его слова цитирует РИАМО.

«Регулярно убирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасается ребенок: столы, игрушки, дверные ручки. Проветривайте комнаты, чтобы поддерживать свежий воздух и снижать концентрацию вирусов в помещении», — посоветовал врач.

Он также напомнил о важности регулярного мытья рук. Кроме того, по его словам, полезны прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, сбалансированное питание и сон. Однако лучшим способом защиты является вакцинация от гриппа, заключил Шахвеледов.

До этого врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен посоветовала осенью сдать общий анализ крови, чтобы выявить скрытые воспалительные процессы, проверить уровень витамина D, глюкозы. Все это, по ее словам, поможет вовремя обнаружить проблемы при их наличии и укрепить иммунитет перед холодами.

Ранее профессор рассказал, как не спутать ковид с ОРВИ или гриппом.