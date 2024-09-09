Раскрыто число погибших людей на севере Вьетнама из-за тайфуна «Яги»

По предварительным данным, 59 человек погибли в результате удара супертайфуна «Яги» по северу Вьетнама. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

«В северном горном районе продолжали идти сильные дожди и нарастающие паводки», — говорится в сообщении.

По данным портала, люди погибли из-за оползней и паводков, вызванных мощными ливнями, которые обрушились на несколько районов северной части Вьетнама с приходом тайфуна.

Портал также сообщил, что в результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку. В момент обрушения по нему передвигались больше 10 машин. В них находились 13 человек, в настоящее время они числятся пропавшими без вести.

В свою очередь в провинции Каобанг оползень накрыл автобус, который перевозил около 20 человек. Портал сообщает, что об их судьбе пока ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что порядка 420 тысяч местных жителей китайской провинции Хайнань были вынуждены эвакуироваться из-за приближающегося к югу Китайской народной республики тайфуна «Яги».

Ранее в Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шаньшань».