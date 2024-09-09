МВД Украины поддержало инициативу о тотальном видеонаблюдении

МВД Украины поддержало инициативу о введении в стране тотального видеонаблюдения и идентификации граждан по оцифрованному образу лица. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Соответствующий законопроект был зарегистрирован еще в феврале, его в очередной раз обсудили на встрече министра внутренних дел Украины Игоря Клименко с депутатами Верховной рады.

С точки зрения украинской полиции тотальное видеонаблюдение должно использоваться «для поддержания правопорядка, предупреждения и реагирования на административные и уголовные правонарушения».

«Страна.ua» отмечает, что «следить будут не только за людьми, но и авто, идентифицируя их по марке, модели, цвету, номеру и т.д.».

Законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» был предложен депутатами президентской фракции «Слуга народа» 21 февраля. Среди заявленных целей отмечены интересы национальной безопасности. Наблюдение предлагается вести за «информационными объектами» — физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами.

Ранее на Украине вступил в силу закон о легализации медицинской марихуаны.