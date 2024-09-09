В Москве поймали курьеров мошенников, выманивших у пенсионеров 10 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали двух молодых людей по подозрению в работе на телефонных мошенников, они забрали у двух пенсионеров 10 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась 65-летняя москвичка, которая лишилась 4 млн рублей после общения с неизвестными. Женщина рассказала, что все наличные она передала курьеру возле дома.

Правоохранители установили личность причастного к мошенничеству 18-летнего юноши. Выяснилось, что он вместе с приятелем помогал аферистам похищать у пенсионеров деньги, известно, что молодые люди приехали в столицу из другого региона России. Второй задержанный также оказался причастен к обману пожилых людей, он забрал у 85-летнего пенсионера 5,6 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, им может грозить длительный срок заключения.

Ранее генерал КГБ лишился 60 млн рублей после общения с мошенниками.