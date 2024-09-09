Уроженец Чечни получил срок в Бельгии за планы совершить теракт

Суд в бельгийском городе Брюгге приговорил 26-летнего уроженца Чечни к 15 годам тюрьмы за планирование теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию бельгийского информагентства Belga.

По версии следствия, Абубакар С. собирался совершить задуманное в еврейском квартале и баре, который посещают представители нетрадиционной ориентации. В рамках подготовки к теракту он искал сообщников в Telegram, где на него вышел агент бельгийских спецслужб, благодаря действиям которого и удалось предотвратить преступление.

Отмечается, что чеченца задержали в мае 2023 года, а до этого в отношении него велось расследование из-за связей с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

Помимо Абубакара, сроки за подготовку теракта получили его жена (8 лет заключения) и брат (4 года), а также еще один неназванный сообщник.

5 сентября в Москве и Подмосковье по подозрению в подготовке теракта задержали троих россиян. По данным следствия, в январе 2023 года фигуранты выехали в ЛНР и передали ВСУ фотосъемку и координаты мест скопления военнослужащих ВС РФ, а в июне один из фигурантов передал фотосъемку участка железной дороги на пути в Адлер вместе с координатами «в целях дальнейшей организации, планирования и реализации террористического акта».

Ранее в Ленобласти задержали «поклонника» проукраинских террористических группировок.