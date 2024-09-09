Троицкую линию метро назвали импульсом для развития Новой Москвы

Троицкая линия столичного метро станет долгосрочным импульсом для развития Новой Москвы. Об этом рассказал транспортный эксперт Александр Сыромятников.

По его мнению, новая Троицкая линия значительно улучшит поездки жителей юго-запада Москвы, а в перспективе — Новой Москвы.

«Троицкая линия станет важнейшим и долгосрочным импульсом для развития ТиНАО. Здесь уже работают станции Сокольнической и Солнцевской линий, но собственная линия метро в Новой Москве сделает эти территории еще более привлекательными для жизни и бизнеса», — сказал он.

Сыромятников напомнил, что сейчас введена только первая очередь, которая значительно улучшит транспортную доступность на юго-западе. Он подчеркнул, что благодаря этому поездки жителей районов Теплый Стан и Обручевский станут удобнее, а студенты и преподаватели РУДН получили станцию метро рядом с вузом.

«В связи с перераспределением пасспотоков улучшения заметят пассажиры наземного транспорта, Калужско-Рижской и Сокольнической линий, а также всего города», — заключил эксперт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый участок новой Троицкой линии московского метро.

Для пассажиров был открыт участок длиной 8,3 километра от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий также станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов». Станция «Новаторская» соединена переходом с Большой кольцевой линией.

Это первый участок новой (шестнадцатой) ветки московского метро. Планируется, что Троицкая линия будет состоять из 17 станций.