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Троицкую линию метро назвали импульсом для развития Новой Москвы

Троицкая линия метро сделает территории ТиНАО более привлекательными для жизни

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Троицкая линия столичного метро станет долгосрочным импульсом для развития Новой Москвы. Об этом рассказал транспортный эксперт Александр Сыромятников.

По его мнению, новая Троицкая линия значительно улучшит поездки жителей юго-запада Москвы, а в перспективе — Новой Москвы.

«Троицкая линия станет важнейшим и долгосрочным импульсом для развития ТиНАО. Здесь уже работают станции Сокольнической и Солнцевской линий, но собственная линия метро в Новой Москве сделает эти территории еще более привлекательными для жизни и бизнеса», — сказал он.

Сыромятников напомнил, что сейчас введена только первая очередь, которая значительно улучшит транспортную доступность на юго-западе. Он подчеркнул, что благодаря этому поездки жителей районов Теплый Стан и Обручевский станут удобнее, а студенты и преподаватели РУДН получили станцию метро рядом с вузом.

«В связи с перераспределением пасспотоков улучшения заметят пассажиры наземного транспорта, Калужско-Рижской и Сокольнической линий, а также всего города», — заключил эксперт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый участок новой Троицкой линии московского метро.

Для пассажиров был открыт участок длиной 8,3 километра от «Новаторской» до «Тютчевской», включающий также станции «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов». Станция «Новаторская» соединена переходом с Большой кольцевой линией.

Это первый участок новой (шестнадцатой) ветки московского метро. Планируется, что Троицкая линия будет состоять из 17 станций.

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