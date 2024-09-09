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В Польше заявили, что пресекли диверсию, организованную РФ и Белоруссией

Reuters: в Польше задержали группу хакеров, якобы связанных с РФ и Белоруссией

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Shutterstock

Польские спецслужбы задержали нескольких диверсантов, которые, по версии силовиков, могут быть связаны с Белоруссией и Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского.

По словам польского чиновника, хакеры проникли в местные и центральные госучреждения, а также в госкомпании, которые работают по военным контрактам, с целью кражи информации и последующего шантажа.

Гавковский заявил, что силовикам удалось сорвать кражу данных, задержав группу хакеров, которая планировала ее совершить.

Вице-премьер также отметил, что с 2023 года число кибератак выросло в два раза, и сейчас их ежедневное количество может превышать тысячу.

5 сентября сообщалось, что США обвинили шестерых россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО. Идет ли речь о тех же или других злоумышленниках — неясно. В ведомстве пообещали использовать все доступные инструменты для пресечения вредоносной кибердеятельности и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что во всем мире резко выросла активность политически мотивированных хакеров.

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