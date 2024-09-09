Психолог объяснила, кто больше всего подвержен эмоциональному выгоранию

Эмоциональному выгоранию больше всего подвержены трудоголики и перфекционисты. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Аполлинария Гаудиум. Она отметила, что данное состояние, как правило, характеризуется постоянным чувством усталости, опустошением, апатией и проблемами с вкусовыми ощущениями во время еды.

«Первым шагом на пути к профилактике эмоционального и психологического выгорания должно стать разнообразие в привычном распорядке жизни. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, походы в театр или кино», — сказала Гаудиум.

Она добавила, что душевное равновесие помогут сохранить медитации и регулярная смена ритма жизни. Например, можно понедельно чередовать активность и размеренную жизнь.

Психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова до этого говорила, что важно не создавать сверхожиданий от чего-либо, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание.

Она посоветовала разбивать глобальные цели на небольшие, где каждый шаг — первый. В случае, если выгорание уже ощущается, стоит переосмыслить поражения, посмотрев на них с точки зрения извлеченной пользы, отметила эксперт.

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