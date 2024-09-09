Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка обманула доверчивого насильника и избежала надругательства

РЕН ТВ: в Москве женщина обманула наивного насильника и избежала надругательства

close
Depositphotos

В Москве 41-летняя женщина избежала надругательства, обманув наивного насильника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 сентября возле станции метро «Волжская». Мужчина азиатской внешности напал на женщину сзади и повалил ее на землю. После этого злоумышленник попытался ее изнасиловать, однако москвичка не растерялась и уговорила его пойти к ней домой — преступник согласился.

Когда жертва и насильник подошли к подъезду, женщина попросила его подождать на улице, чтобы она могла подняться в квартиру и проверить, есть ли там кто-то. Оказавшись дома, она позвонила в полицию.

К моменту прибытия стражей порядка неудавшийся насильник скрылся с места происшествия. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Саратове мужчина насиловал и силой удерживал в квартире девушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами