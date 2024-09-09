Москвичка обманула доверчивого насильника и избежала надругательства

В Москве 41-летняя женщина избежала надругательства, обманув наивного насильника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 сентября возле станции метро «Волжская». Мужчина азиатской внешности напал на женщину сзади и повалил ее на землю. После этого злоумышленник попытался ее изнасиловать, однако москвичка не растерялась и уговорила его пойти к ней домой — преступник согласился.

Когда жертва и насильник подошли к подъезду, женщина попросила его подождать на улице, чтобы она могла подняться в квартиру и проверить, есть ли там кто-то. Оказавшись дома, она позвонила в полицию.

К моменту прибытия стражей порядка неудавшийся насильник скрылся с места происшествия. По факту инцидента проводится проверка.

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