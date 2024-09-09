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Осужденному за госизмену ученому из Новосибирска отказали в смягчении приговора

Суд не смягчил приговор осужденному на 14 лет за госизмену физику Маслову

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SPbGS/Telegram

Суд отказался смягчить приговор ученому из Новосибирска Анатолию Маслову, которому назначили 14 лет колонии по обвинению в госизмене. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ольга Динзе.

Приговор Маслову был вынесен в мае этого года петербургским судом. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Гособвинение просило для Маслова 17 лет колонии строгого режима.

«Заседание состоялось, приговор оставили без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала Динзе.

Анатолию Маслову 77 лет. По версии ФСБ, десять лет назад он передал разведке Германии данные о закрытых научных разработках. Его задержали в 2022 году.

Мужчина вину не признает. Защита считает приговор равнозначным высшей мере наказания. По словам адвокатов, в заключении у ученого обострились проблемы со здоровьем, а в начале года он перенес сердечный приступ.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.

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