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Следователи возбудили дело в связи с падением самолета под Москвой

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 в Московской области

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Телеграм-канал «Mash»

Следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении уточняется, что дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при движении и эксплуатации воздушного транспорта.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Легкий самолет Ан-2 («Кукурузник») упал в районе поселка Ватулино, расположенного в Рузском городском округе Московской области, днем 9 сентября. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что воздушное судно выполняло испытательный полет около аэродрома.

По предварительным данным, на борту самолета находились двое пилотов. Никого из них спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Ставропольском крае разбился частный самолет.

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