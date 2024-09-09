Россиян предупредили о скачке цен на товары из Китая

В ближайшее время китайские товары на российском рынке станут значительно дороже. Рост цен ожидается на уровне 20% из-за сложностей с расчетами российских импортеров на фоне давления Запада на банки, объяснил НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Российско-китайская торговля полностью не остановится, но издержки вырастут, сделав ее гораздо дороже, считает эксперт. Так, проблемы с платежами и необходимость привлечения агентов из третьих стран добавляет к цене на товары от 7 до 15%. При усилении давления западных регуляторов ситуация будет ухудшаться.

«Импортный товар китайский подорожает до 20% в ближайшее время», — заявил Властопуло.

Сегодня на китайские товары приходится 50% российского импорта, часть товара поступает через посредников – Казахстан, Белоруссию, отметил логист. Поэтому бизнесу ничего не остается, как адаптироваться к условиям и дополнительным издержкам, заключил он.

Напомним, некоторые китайские банки ввели территориальные ограничения на открытие счетов для местных поставщиков, сотрудничающих с российскими импортерами. Это связано с их желанием минимизировать риски нарушения западных санкций, из-за чего уже наблюдаются задержки транзакций на миллиарды юаней.

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