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На ЗАЭС не будут перезапускать реакторы из-за ситуации с безопасностью

Гросси: реакторы на ЗАЭС не запустят, пока сохраняются угрозы безопасности

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Alexander Ermochenko/Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не будут перезапускать реакторы, пока не будут решены вопросы безопасности объекта. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Гендиректор добавил, что на текущий момент реакторы станции находятся в режиме холодного останова. Однако, по словам Гросси, ситуация на ЗАЭС остается сложной.

«Риск ядерного инцидента увеличивается из-за регулярных взрывов, атак дронов, стрельбы. Наблюдались, в частности, и неоднократные приостановки внешней подачи электроэнергии», — сказал глава МАГАТЭ.

4 сентября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара накануне приезда Гросси была напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не могут быть военной целью.

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