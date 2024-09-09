Арест генерала Муминджанова обжалован его защитой

Арест заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжалован его защитой. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию агентству предоставила адвокат генерала Карина Лубенец.

В настоящее время генерал Муминджанов отправлен в СИЗО до 2 ноября решением 235-го гарнизонного военного суда. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что «материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации». Защита просила о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте.

6 сентября генерал-майора Муминджанова официально обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

О задержании генерала стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее у задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей.