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Россиянам объяснили важность изучения военного дела в школах

Эксперт по безопасности Халилов: в школах очень важно изучать военное дело

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Александр Елисеев/kazved.ru

В российских школах с этого учебного года ввели новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины». Решение о расширении учебной программы принималось на основе анализа ситуации. С учетом идущего сегодня военного конфликта и прогноза на будущее это имеет особенно важное значение, заявил эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов.

«В современной России, учитывая, что идет военный конфликт и он может нарастать, это имеет актуальность. Юноши вырастают, становятся призывниками, и лучше, чтобы они шли на службу уже подготовленными», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Молодым людям важно иметь базовую подготовку перед срочной службой. Гораздо сложнее им, если они приходят в армию «сырыми» и в ускоренном режиме обучаются азам военного ремесла, считает Халилов. Поэтому и уроки ОБЖ в школах крайне важны и должны быть усилены на фоне современной повестки, заключил специалист.

Напомним, в августе президент Владимир Путин подписал закон о введении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в 2024-25 учебный год. Также учеников обяжут участвовать в «общественно полезном труде для формирования базовых трудовых навыков».

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся учителя с начальной военной подготовкой.

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