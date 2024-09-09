В Челябинске участник СВО обвинил местного депутата в угрозах

В Челябинске участник специальной военной операции (СВО) Александр Пашкеев обвинил депутата регионального Законодательного собрания Ольгу Мухометьярову в угрозах. Видео с конфликтом военного с парламентарием опубликовало Ura.ru.

По данным издания, мужчина приехал домой с СВО на время отпуска. По словам бойца, он пришел «посмотреть» на проходящие выборы, но столкнулся с депутатом. На видео попала их перепалка и момент, как Мухометьярова назвала военнослужащего провокатором и пообещала написать на него жалобу.

Пашкеев отметил, что Мухометьярова начала угрожать ему. Он рассказал, как она обещала обратиться в Минобороны и «перевести его в штурмовики».

Сама Мухометьярова считает, что военнослужащий не должен участвовать в гражданском избирательном процессе.

До этого председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова высказалась на брифинге о недопуске на выборы в Петербурге другого участника СВО Виктора Быкова. Мужчина известен тем, что три года назад на выборах в Законодательное собрание Петербурга сменил фамилию и стал одним из трех Борисов Вишневских.

Ранее депутат Миронов открестился от письма с угрозами Псковскому избиркому.