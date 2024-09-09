На пикнике «Афиши» показали модель современного города

Территория пикника «Афиши» в этом году продемонстрировала лучшие решения современного мегаполиса и показала новые идеи по организации городского пространства, сообщили организаторы фестиваля. В этом году его концепцией стал «город в городе».

Отмечается, что организовать площадки фестиваля в Москве и Санкт-Петербурге таким образом удалось при поддержке некоммерческих партнеров.

Так, на территории фестиваля были организованы зоны музеев, образовательных учреждений и галерей. Например, в «Лужниках» Московский институт психоанализа организовал лаунж-зону Inpsycho, где для гостей проводились мастер-классы о разных психологических техниках. Кроме того, в столице оба дня работал лекторий, который охватил широкий спектр тем.

В Северной столице Музей театрального и музыкального искусства организовал экскурсии по локации фестиваля и Елагину острову. Экскурсоводами были артисты театра «Небесные бродяги». Галерея KGallery разместила на территории фестиваля инсталляцию петербургской художницы Полины Шустовой «Возвращение».

Также на обеих площадках фестиваля гости могли попасть на поп-ап-выставку Музея Москвы «Москва без окраин» и узнать о локальной идентичности городских районов, в которых проходил «Пикник». Кроме того, Музей советских игровых автоматов установил в столице ностальгические игровые станции, а также провел выставку «Потрогай прошлое», экспонаты которой нужно было трогать вслепую внутри закрытых стендов с отверстиями для рук. В Санкт-Петербурге гостям выставки предложили понюхать прошлое – гильдия парфюмеров реконструировала 15 ароматов советского детства.

В Москве Центр городской культуры Графит вместе со скейт-парком Sababa открыли зону для катания и трюков. Проект «Граффити-Азбука» позволил гостям фестиваля разрисовать из баллончиков различные городские объекты. Кроме того, инструкторы яхтенного комьюнити «Сила ветра» учили гостей вязать узлы и строить миниатюры яхт.

Также на пикнике «Афиши» была создана инфраструктура для детей разных возрастов со своими площадками, активациями, едой, точкой с бебиситтерами, комнатой матери и ребенка и не только.