Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На пикнике «Афиши» показали модель современного города

В «Афише» рассказали об организации площадок «Пикника»

close
Пресс-служба компании «Афиша»

Территория пикника «Афиши» в этом году продемонстрировала лучшие решения современного мегаполиса и показала новые идеи по организации городского пространства, сообщили организаторы фестиваля. В этом году его концепцией стал «город в городе».

Отмечается, что организовать площадки фестиваля в Москве и Санкт-Петербурге таким образом удалось при поддержке некоммерческих партнеров.

Так, на территории фестиваля были организованы зоны музеев, образовательных учреждений и галерей. Например, в «Лужниках» Московский институт психоанализа организовал лаунж-зону Inpsycho, где для гостей проводились мастер-классы о разных психологических техниках. Кроме того, в столице оба дня работал лекторий, который охватил широкий спектр тем.

В Северной столице Музей театрального и музыкального искусства организовал экскурсии по локации фестиваля и Елагину острову. Экскурсоводами были артисты театра «Небесные бродяги». Галерея KGallery разместила на территории фестиваля инсталляцию петербургской художницы Полины Шустовой «Возвращение».

Также на обеих площадках фестиваля гости могли попасть на поп-ап-выставку Музея Москвы «Москва без окраин» и узнать о локальной идентичности городских районов, в которых проходил «Пикник». Кроме того, Музей советских игровых автоматов установил в столице ностальгические игровые станции, а также провел выставку «Потрогай прошлое», экспонаты которой нужно было трогать вслепую внутри закрытых стендов с отверстиями для рук. В Санкт-Петербурге гостям выставки предложили понюхать прошлое – гильдия парфюмеров реконструировала 15 ароматов советского детства.

В Москве Центр городской культуры Графит вместе со скейт-парком Sababa открыли зону для катания и трюков. Проект «Граффити-Азбука» позволил гостям фестиваля разрисовать из баллончиков различные городские объекты. Кроме того, инструкторы яхтенного комьюнити «Сила ветра» учили гостей вязать узлы и строить миниатюры яхт.

Также на пикнике «Афиши» была создана инфраструктура для детей разных возрастов со своими площадками, активациями, едой, точкой с бебиситтерами, комнатой матери и ребенка и не только.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами