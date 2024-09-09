Стало известно, сколько жителей Украины поддерживают полный запрет Telegram

Введение полного запрета на использование мессенджера Telegram на Украине поддерживают только 9% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Аналитики отметили, что исследование проводилось в период с 1 по 6 сентября методом телефонных интервью. Всего специалисты опросили 1015 человек, при этом статистическая погрешность составила не более 4,1%.

«Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что его (Telegram. — «Газета.Ru») надо полностью запретить», — говорится в пресс-релизе КМИС.

По данным института, 26% граждан Украины считают, что власти не должны как-либо вмешиваться в работу мессенджера.

В то же время большая часть участников исследования — 54% — выступили против полной блокировки Telegram, но за введение ряда ограничений. Речь идет о запрете некоторых каналов и иных мерах по контролю за мессенджером, уточняется в заявлении.

25 августа глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал ввести в стране жесткое регулирование Telegram. Он обратил внимание, что сейчас контроль над мессенджером усиливают во всем мире, и Киев должен сделать это в числе первых.

Ранее украинских чиновников обвинили в попытках надавить на владельцев Telegram.