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В Псковской области заметили обнаженного мужчину, который бегает по улице

В Великих Луках заметили на улице полностью обнаженного мужчину

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)/VK

В Великих Луках голый мужчина бегал по улицам, его засняли на видео проезжавшие мимо автовладельцы. Кадры разместило информационное агентство «Псковская лента новостей».

На кадрах полностью голый и босой мужчина мечется на улице в разные стороны. Какого числа была сделана запись, не уточняется.

«Ночи теплые, почему бы не побегать!», «А это наш, Псковский, наверное, до вас добежал. Хобби у него такое», «С головой не все в порядке», — прокомментировали видео подписчики страницы СМИ во «ВКонтакте».

По информации издания, нарушителя общественного порядка задержали и госпитализировали в специализированное лечебное учреждение.

До этого в Челябинске прокуратура направила в суд дело 40-летнего местного жителя, который ходил по областному центру голым и напал на сотрудника полиции в момент задержания. В участке полиции нарушитель объяснил свой поступок внезапно нахлынувшими чувствами из-за того, что «у человечества нет единения с природой».

Ранее в Ханты-Мансийске мужчина обнажился у дороги в городской аэропорт.

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