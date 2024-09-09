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Иноагентов оштрафовали в 2024 году на более 12 млн рублей за отсутствие маркировки

Суды РФ оштрафовали иноагентов на более 12 млн рублей за отсутствие маркировки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские суды в этом году оштрафовали иноагентов за отсутствие маркировки в материалах и соцсетях о своем статусе на сумму более 12 млн рублей. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей», — говорится в сообщении.

За время действия закона об иностранных агентах суды назначили штрафы за отсутствие соответствующей маркировки на 1 млрд рублей, заявил накануне начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Он также рассказал, что в текущем году иностранные медийные площадки были оштрафованы на сумму 35 млн рублей за неудаление запрещенного или недостоверного контента, требование об удалении такого контента было предъявлено владельцам 27 тыс. интернет-страниц.

В сентябре в отношении рэпера Моргенштерна возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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