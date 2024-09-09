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В Китае компания придумала способ, как избавиться от сотрудников и не платить им деньги

OC: в Китае сотрудников обманула собственная компания, чтобы не платить им при увольнении

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Shutterstock

Компания из Китая придумала способ, как уволить сотрудников и не платить им выходное пособие, пишет Oddity Central. Правда, сами бывшие работники уверяют, что их обманули.

Как пишут СМИ, базирующаяся в Ухане, оказалась в новостных сводках, когда стало известно, что там уволили сразу 200 сотрудников, обвинив их в нарушении закона. Как рассказали экс-работники, это было сделано для того, чтобы не выплачивать им выходных пособий.

По словам уволенного мужчины, менеджеры компании заманивали работников в бар и клубы под предлогом «отдыха после работы», где их обманом заставляли заниматься незаконной деятельностью, а именно играть в азартные игры и пользоваться услугами секс-работниц.

После сбора улик на сотрудника писалась жалоба и его увольняли без какой-либо компенсации. Кроме того, уволенные заявляли, что им было трудно найти новое место работы из-за всплывших подробностей.

Ранее компанию раскритиковали за выбор сотрудников по китайскому гороскопу.

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