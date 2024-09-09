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Россиянам дали совет, как не ошибаться при принятии решений

Психолог Гаудиум: чтобы принимать решения, важно знать свои сильные стороны

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При принятии решения огромную роль играет сфера жизни, и то, как хорошо человек в ней разбирается. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Аполлинария Гаудиум. Например, если сильной чертой являются предпринимательские способности, а решение, которое нужно принять касается личной жизни, «которая хромает», лучше обратиться за помощью к тому, у кого семейные отношения и быт налажены идеально, посоветовала специалист.

«Самый простой способ принятия верных решений — это, конечно, знание своих сильных и слабых сторон. Чтобы развить в себе слабые стороны, можно найти среди своих знакомых людей, для которых ваша слабая сторона является сильной, и в сложных ситуациях обращаться к ним за помощью», — сказала психолог.

Взамен она порекомендовала предлагать помощь в рамках своих компетенций и сильных сторон.

В начале сентября стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Психологи считают, что это хорошая инициатива, которая сможет сохранить многие семьи.

Ранее психолог объяснила, сколько времени нужно, чтобы вернуться в режим после отпуска.

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