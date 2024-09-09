В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на шоссе Революции

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу из сигнального пистолета Курс-G17S2 на шоссе Революции. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, о нем диспетчеру 112 сообщил один из очевидцев. На место прибыли сотрудники полиции, которые забрали в отделение стрелка — 27-летнего жителя Красногвардейского района, его поместили в изолятор. На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выяснили, что оружие было не зарегистрировано, вместе с пистолетом у стрелка забрали два магазина и 20 патронов.

«Задержанный ранее судим. На скользкую дорожку он встал в мае 2019 года, когда попался на краже. Тогда удалось отделаться штрафом. Через месяц мужчину судили по 228-й УК РФ, а через год еще раз. В последний раз суд дал три года лишения свободы», — добавили в сообщении.

9 сентября сообщалось, что суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику петербуржца Евгения Олейника, который в прошлом году изрезал сотрудника ДПС.

Ранее МВД показало кадры задержания стрелка в Красноярске.