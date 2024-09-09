Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на шоссе Революции

Мужчину, устроившего стрельбу на шоссе Революции, задержали в Петербурге

close
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу из сигнального пистолета Курс-G17S2 на шоссе Революции. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, о нем диспетчеру 112 сообщил один из очевидцев. На место прибыли сотрудники полиции, которые забрали в отделение стрелка — 27-летнего жителя Красногвардейского района, его поместили в изолятор. На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выяснили, что оружие было не зарегистрировано, вместе с пистолетом у стрелка забрали два магазина и 20 патронов.

«Задержанный ранее судим. На скользкую дорожку он встал в мае 2019 года, когда попался на краже. Тогда удалось отделаться штрафом. Через месяц мужчину судили по 228-й УК РФ, а через год еще раз. В последний раз суд дал три года лишения свободы», — добавили в сообщении.

9 сентября сообщалось, что суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику петербуржца Евгения Олейника, который в прошлом году изрезал сотрудника ДПС.

Ранее МВД показало кадры задержания стрелка в Красноярске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами