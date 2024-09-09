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Названа причина смерти самого титулованного военного летчика России

Сын Родобольского заявил, что летчик умер из-за сердечной недостаточности

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uralfo.gov.ru

У Героя России, летчика-снайпера Игоря Родобольского была сердечная недостаточность, а также он недавно перенес пневмонию. Об этом ИА Regnum сообщил сын самого титулованного военного Олег Родобольский.

Сын летчика предположил, что болезни Родобольского наложились друг на друга, что привело к ухудшению состояния его здоровья. Однако родственник Героя России отметил, что точной информации по причине кончины еще нет.

«Просто точной информации по диагнозу еще нет. Потому что папа только вчера вечером умер. Поэтому официального заключения еще нет. Мы ждем, когда будет заключение из больницы, и будем решать по поводу организации похорон и прощания», — сказал Родобольский.

Сын самого титулованного летчика добавил, что на текущий момент время прощания еще не определено. Однако оно точно пройдет в Екатеринбурге, подчеркнул Родобольский.

О смерти Родобольского 9 сентября сообщили в Свердловском центре патриотического воспитания. Там отметили, что летчик-снайпер за свою жизнь получил такие награды, как медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги» и орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

Ранее умер основатель «Соколов России» Харчевский.

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