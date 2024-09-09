Рособрнадзор уличил 7 вузов в нарушениях при сдаче мигрантами экзаменов по русскому языку

Семь российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список нарушителей попали Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Московский центр качества образования и Псковский государственный университет.

Иные подробности не приводятся.

30 августа Рособрнадзор поддержал идею применения блокираторов мобильной связи на экзаменах. При этом в ведомстве отметили, что «сейчас она нереализуема», так как предполагает дополнительные расходы региональных бюджетов.

Ранее Рособрнадзор оценил возможность круглогодичной сдачи ЕГЭ.